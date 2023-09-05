Монтоливо похвалил Пиоли

Итальянский «Милан» очень удачно начал новый сезон Серии А, команда выиграла три матча кряду, и бывший футболист клуба Риккардо Мнтоливо прокомментировал его успехи. Он считает, что наставнику клуба Стефано Пиоли удалось удачно усилить клуб в межсезонье.

- «Милан» хорош. Несмотря на все перемены, быстро был найден баланс, Пиоли все расставил по своим местам. Надо лишь посмотреть, как выступают запасные игроки, в то время как основные уже показали, что все в порядке, - цитирует слова Монтоливо pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Интером».