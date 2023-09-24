​Фраттези: «Гол «Милану» - лучший момент моей карьеры»

Давиде Фраттези, полузащитник миланского «Интера», ведет себя в полном соответствии с клубной этикой - гол в ворота «Милана» он назвал лучшим моментом в своей карьере. Напомним, что «Интер» разгромил «Милан» в четвертом туре Серии А со счетом 5:1.

- Я давно так мало не спал от волнения. Все было прекрасно, от дебюта в сборной до гола «Милану», что стало моей самой большой радостью на данный момент. Сентябрь уже подарил мне очень много радости, - цитирует слова Фраттези pianetamilan.it.

После пяти туров миланский «Интер» не ведает очковых потерь, выиграв все пять прошедших матчей.