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Чемпионат Италии. Серия А

​Фраттези: «Гол «Милану» - лучший момент моей карьеры»

24 Сентября 2023 • 23:11 Комментировать
Интер Милан
5:1
Милан
окончен

Давиде Фраттези, полузащитник миланского «Интера», ведет себя в полном соответствии с клубной этикой - гол в ворота «Милана» он назвал лучшим моментом в своей карьере. Напомним, что «Интер» разгромил «Милан» в четвертом туре Серии А со счетом 5:1.

- Я давно так мало не спал от волнения. Все было прекрасно, от дебюта в сборной до гола «Милану», что стало моей самой большой радостью на данный момент. Сентябрь уже подарил мне очень много радости, - цитирует слова Фраттези pianetamilan.it.

После пяти туров миланский «Интер» не ведает очковых потерь, выиграв все пять прошедших матчей.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Давиде Фраттези
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