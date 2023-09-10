Арнаутович: «Задача «Интера» – выигрывать трофеи каждый сезон»

Нападающий «Интера» Марко Арнаутович рассказал, какие цели ставит перед собой команда.

В прошлой кампании «нерадзурри» стали победителями Кубка и Суперкубка Италии, а также добрались до финала Лиги чемпионов и финишировали третьими в Серии А.

«Я не могу предсказать, что произойдёт в этом сезоне, но, конечно, было бы здорово выиграть требл. Ясно лишь то, что цель «Интера» – выигрывать трофеи каждый год. На мой взгляд, у нас молодая и качественная команда, мы готовы ко всему», – цитирует журналист Альфредо Педулла 34-летнего австрийца.

После трёх туров Серии А «Интер» делит первую строчку с «Миланом» – обе команды выиграли все свои матчи. 16 сентября состоится очный поединок миланских грандов.