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Чемпионат Италии. Серия А

Де Кетеларе: «Уход из «Милана» – моё личное решение»

13 Сентября 2023 • 21:12 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
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16.09 19:00

Полузащитник Шарль де Кетеларе высказался о переходе из «Милана» в «Аталанту» на правах аренды.

Бельгийский игрок не проявил себя в составе «россонери» в дебютном сезоне после переезда в Италию. В августе 22-летний атакующий хавбек отправился в аренду в «Аталанту».

«Этот переход – моё решение. Я хотел получать регулярную практику, чтобы вновь набрать форму. Хочу показать всем, каков я на самом деле, и у меня, думаю, уже начало что-то получаться. Начало сезона можно назвать успешным.

Сейчас я играю за «Аталанту», думаю только о каждом следующем матче, поэтому не могу ничего сказать о «Милане», – цитирует инсайдер Джанлука ди Марцио футболиста.

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Милан Аталанта Шарль де Кетеларе
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