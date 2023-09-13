Де Кетеларе: «Уход из «Милана» – моё личное решение»

Полузащитник Шарль де Кетеларе высказался о переходе из «Милана» в «Аталанту» на правах аренды.

Бельгийский игрок не проявил себя в составе «россонери» в дебютном сезоне после переезда в Италию. В августе 22-летний атакующий хавбек отправился в аренду в «Аталанту».

«Этот переход – моё решение. Я хотел получать регулярную практику, чтобы вновь набрать форму. Хочу показать всем, каков я на самом деле, и у меня, думаю, уже начало что-то получаться. Начало сезона можно назвать успешным.

Сейчас я играю за «Аталанту», думаю только о каждом следующем матче, поэтому не могу ничего сказать о «Милане», – цитирует инсайдер Джанлука ди Марцио футболиста.