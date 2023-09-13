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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» предложит новый контракт Мхитаряну слухи

13 Сентября 2023 • 16:49 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
16.09 19:00

«Интер» планирует продлить контракт с полузащитником команды Генрихом Мхитаряном.

Как стало известно журналисту Храчу Хачатряну, 34-летний футболист может остаться в миланском клубе после окончания текущего сезона. Напомним, следующим летом у Мхитаряна истекает трудовой договор с «Интером», который, по информации источника, хочет сохранить игрока в составе.

Мхитарян выступает за «Интер» с 2022 года. В текущем сезоне армянский хавбек принял участие в трех матчах чемпионата Италии, в которых не отметился результативными действиями.

«Интер» возглавляет Серию А, набрав девять очков в трех стартовых турах. Отметим, что пока миланский коллектив не пропустил ни одного гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Генрих Мхитарян
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