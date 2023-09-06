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«Челси» хотел продать Пулишича в «Лион», но игрок настоял на переходе в «Милан»

06 Сентября 2023 • 10:41 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
16.09 19:00

Бывший полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич минувшим летом мог оказаться в «Лионе», однако американский футболист настоял на переходе в «Милан». Об этом сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, «Челси» хотел продать Пулишича именно во Францию, так как «Лион» предлагал больше денег за трансфер. Тем не менее сам вингер выбрал итальянский клуб.

В текущем сезоне 24-летний Пулишич провёл за «Милан» три матча, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами. На данный момент «россонери», набравшие девять очков в трёх турах Серии А, делят лидерство в турнирной таблице с «Интером».  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лион Челси Кристиан Пулишич
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