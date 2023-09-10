Пулишич: «Я перешёл в «Милан» в правильное время»

Вингер «Милана» Кристиан Пулишич доволен тем, как прошли первые месяцы после перехода в клуб.

В июле «россонери» приобрели 24-летнего игрока у «Челси» за 20 млн евро. Американец отметился двумя забитыми мячами в трёх матчах Серии А, а также был признан лучшим футболистом команды в августе.

«Я перешёл в «Милан» в подходящее время. Для меня это отличная возможность перезапустить карьеру, мне очень здесь нравится. Теперь мне просто нужно продолжать в том же духе. Я смотрю в будущее с оптимизмом», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Пулишича, высказавшегося на пресс-конференции сборной США.