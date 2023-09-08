​Кьяер: «Милан» стал лучше»

Датский защитник Симон Кьяер остался в «Милане», хотя слухи прочили его в другую команду. Теперь Кьяер полон надежд на успешный сезон, он считает, что «Милан» выступит успешнее, несмотря на то, что в прошлом сезоне команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

- У нас оптимальные игроки в этом году. Мы вместе уже три года, а стабильность в футболе многое значит. У нас большие надежды на начавшийся сезон, - цитирует слова Кьяера pianetamilan.it.

В первых трех турах чемпионата «Милан» одержал три победы кряду, но в следующем туре клубу предстоит сыграть с принципиальным соперником - «Интером».