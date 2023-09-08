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Чемпионат Италии. Серия А

​Кьяер: «Милан» стал лучше»

08 Сентября 2023 • 22:22 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
16.09 19:00

Датский защитник Симон Кьяер остался в «Милане», хотя слухи прочили его в другую команду. Теперь Кьяер полон надежд на успешный сезон, он считает, что «Милан» выступит успешнее, несмотря на то, что в прошлом сезоне команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

- У нас оптимальные игроки в этом году. Мы вместе уже три года, а стабильность в футболе многое значит. У нас большие надежды на начавшийся сезон, - цитирует слова Кьяера pianetamilan.it.

В первых трех турах чемпионата «Милан» одержал три победы кряду, но в следующем туре клубу предстоит сыграть с принципиальным соперником - «Интером».


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Милан Симон Кьяер
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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