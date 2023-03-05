«Ливерпуль» громит «Манчестер Юнайтед» по ходу второго тайма

В воскресенье в Английской премьер-лиге сражаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команда Эрика тен Хага подходила к северо-западному дерби в отличной форме, в отличие от команды Юргена Клоппа. Тем не менее, мерсисайдцы зарядились атмосферой «Энфилда» и громят соперника к исходу часа игры.

Авторами голов в составе «Ливерпуля» стали Коди Гакпо (забил на 43-й и 50-й минутах) и Дарвин Нуньес (забил на 47-й минуте). Как видим, три своих результативных удара «красные уместили» в отрезок длиной в семь минут.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции.