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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» громит «Манчестер Юнайтед» по ходу второго тайма

05 Марта 2023 • 20:48 Комментировать
Ливерпуль
7:0
Манчестер Юнайтед
1 1.02 X 23.00 2 100.00
2-й тайм

В воскресенье в Английской премьер-лиге сражаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команда Эрика тен Хага подходила к северо-западному дерби в отличной форме, в отличие от команды Юргена Клоппа. Тем не менее, мерсисайдцы зарядились атмосферой «Энфилда» и громят соперника к исходу часа игры.

Авторами голов в составе «Ливерпуля» стали Коди Гакпо (забил на 43-й и 50-й минутах) и Дарвин Нуньес (забил на 47-й минуте). Как видим, три своих результативных удара «красные уместили» в отрезок длиной в семь минут.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Дарвин Нуньес Коди Гакпо
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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