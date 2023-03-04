Все субботние матчи АПЛ завершились победами хозяев поля

Все прошедшие сегодня матчи в рамках Английской премьер-лиги завершились победой хозяев. Как сообщают знатоки статистики футбола из Opta, это только второй подобный день в истории турнира после 28 октября 2000 года, когда во всех семи и более матчах дня побеждали хозяева поля.

Напомним, сегодняшний день начался с победы «Манчестер Сити» над «Ньюкаслом» (2:0), после свои победы одержали «Брайтон» над «Вест Хэмом» (4:0), «Вулверхэмптон» над «Тоттенхэмом» (1:0), «Саутгемптон» над «Лестером» (1:0), «Астон Вилла» над «Кристал Пэлас» (1:0), «Челси» над «Лидсом» (1:0) и «Арсенал» над «Борнмутом» (3:2).