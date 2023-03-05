Фирмино не ведёт переговоры с другими клубами

Как мы уже сообщали, предстоящим летом Роберто Фирмино, скорее всего, покинет «Ливерпуль» - его контракт истекает, а продлевать его клуб не собирается. Как уточняет Football Insider, перспективы выступлений в Европе для Фирмино остаются неясными, потому что 31-летний игрок не ведет переговоры с другими клубами.

Возможно, он планирует вернуться на родину после того, как отыграл в «Старом свете» почти десяток лет. До «Ливерпуля», в который игрок перебрался летом 2015 года одновременно с приходом к рулю команды Юргена Клоппа, Фирмино защищал цвета немецкого «Хоффенхайма».