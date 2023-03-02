Невилл не верит в чемпионство «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил шансы команды на чемпионство в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги.

Коллектив Эрика тен Хага располагается на третьей строчке с отставанием от лондонского «Арсенала» в 11 очков при одном матче в запасе.

«Я чувствую, что «Манчестер Юнайтед» не выиграет титул в этом сезоне, – высказывается Невилл, выступая на Sky Sports, – но в команде есть такой игрок, как Каземиро, и я бы не хотел быть на месте «Арсенала» и «Манчестер Сити» в случае, если те и другие потеряют очки в ближайших матчах. Каземиро может сыграть решающую роль в том, как «Юнайтед» воспользуется этим шансом», – заявил бывший защитник.