Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл не верит в чемпионство «МЮ»

02 Марта 2023 • 22:38 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
1 2.35 X 3.70 2 2.80
05.03 19:30

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил шансы команды на чемпионство в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги.

Коллектив Эрика тен Хага располагается на третьей строчке с отставанием от лондонского «Арсенала» в 11 очков при одном матче в запасе.

«Я чувствую, что «Манчестер Юнайтед» не выиграет титул в этом сезоне, – высказывается Невилл, выступая на Sky Sports, – но в команде есть такой игрок, как Каземиро, и я бы не хотел быть на месте «Арсенала» и «Манчестер Сити» в случае, если те и другие потеряют очки в ближайших матчах. Каземиро может сыграть решающую роль в том, как «Юнайтед» воспользуется этим шансом», – заявил бывший защитник.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Гари Невилл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Марта
00:12 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Клопп сможет рассчитывать на Луиса Диаса
02 Марта
23:51 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо высказался о вероятном переходе Чалханоглу в один из клубов АПЛ
23:44 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» довольны Кепой, но ищут нового вратаря
23:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» установил ценник на Тирни
22:56 · Англия. Премьер-лига
Кудус хочет воссоединиться с тен Хагом в «МЮ»
22:47 · Англия. Премьер-лига
«Реал» претендует на полузащитника сборной Бразилии
22:38 · Англия. Премьер-лига
Невилл не верит в чемпионство «МЮ»
22:17 · Англия. Премьер-лига
Оуэн оценил шансы «Ливерпуля» на попадание в топ-4 АПЛ
22:07 · Англия. Премьер-лига
Уилшер может убедить Райса перейти в «Арсенал»
21:49 · Англия. Премьер-лига
Маунт страдает из-за неопределённого будущего в «Челси» 3
21:41 · Англия. Премьер-лига
Фред рассказал, в чём секрет успеха «МЮ» в текущем сезоне 2
21:22 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа хочет остаться в «МЮ», переговоры продолжаются
21:13 · Англия. Премьер-лига
Гранд Серии А начал работу над подписанием полузащитника «Ливерпуля» Кейта
20:55 · Англия. Премьер-лига
Алькантара не перейдёт из «Ливерпуля» в «Фенербахче»
20:46 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ готовы заплатить 150 млн евро за Беллингема слухи
Все новости
Рекомендуем