«МЮ» определился с альтернативой Осимхену

Нападающий «Аякса» Мохаммед Кудус может перебраться в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

«Красные дьяволы» уже назывались в числе претендентов на ганца, поскольку команду возглавляет экс-рулевой «Аякса» Эрик тен Хаг, знакомый со способностями 22-летнего игрока. По данным английских СМИ, Кудус по-прежнему интересен «Юнайтед». Клуб видит в нём альтернативу Виктору Осимхену, которого, вероятно, не отпустит «Наполи».

Трансферная стоимость Мохаммеда Кудуса оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро. Футболист отметился 16 голами и тремя ассистами в 32 матчах нынешнего сезона за «Аякс».