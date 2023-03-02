Кудус хочет воссоединиться с тен Хагом в «МЮ»

Нападающий амстердамского «Аякса» Мохаммед Кудус заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед».

Именно «красные дьяволы» назывались прессой главными претендентами на ганского игрока. Сам Кудус заинтересован в переходе – он хочет вновь выступать под началом Эрика тен Хага, с которым знаком по совместной работе в «Аяксе». По информации Football365, 22-летний форвард уже сообщил своему окружению о намерении перебраться в «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом.

Действующий договор Мохаммеда Кудуса с «Аяксом» рассчитан до июня 2025 года, а трансферная стоимость футболиста оценивается экспертами Transfermarkt в 20 млн евро.