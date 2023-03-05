Тен Хаг – о поражении 0:7 от «Ливерпуля»: «Я не узнал свою команду во втором тайме»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился впечатлениями после провала.

Команды ушли на перерыв при счёте 1:0, а во втором тайме «Ливерпуль» провёл ещё шесть безответных мячей, установив рекорд в личных противостояниях с «Манчестер Юнайтед».

«Мы достойно провели первый тайм – лишь одна ошибка незадолго до перерыва не позволила сохранить равный счёт. Во втором тайме это были не мы, я не узнал свою команду. Это не соответствовало нашим стандартам, это просто непрофессионально. Я очень разозлён. Меня удивила такая игра, ведь в последние месяцы я видел у «Юнайтед» менталитет победителей – сегодня ничего подобного не было», – цитирует BBC тен Хага.