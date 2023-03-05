«МЮ» впервые за 63 года пропустил семь голов в матче чемпионата

«Манчестер Юнайтед» потерпел унизительное поражение от «Ливерпуля» в матче Английской премьер-лиги.

Коллектив Эрика тен Хага пропустил семь безответных мячей на «Энфилде». Ворота Давида де Хеа по два раза поразили Коди Гакпо, Дарвин Нуньес и Мохамед Салах, ещё один гол в свой актив записал Роберто Фирмино. Согласно информации MisterChip, «Манчестер Юнайтед» пропустил семь голов в матче высшего дивизиона впервые с 1960 года (поражение 3:7 от «Ньюкасла»).

После сегодняшней неудачи «красные дьяволы» остались на третьей строчке с 49 набранными очками. «Ливерпуль» занимает пятое место, отставая на семь баллов.