«Ливерпуль» в январское трансферное окно хотел усилиться защитником Бенуа Бадьяшилем, который выступал за «Монако». Тем не менее, французский футболист отказался от переезда на «Энфилд».

По информации от Football London, Бадьяшиль предпочёл перейти в «Челси», несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля». Француз к сегодняшнему дню помог своей команде провести три сухих матчей.

22-летний Бадьяшиль в начале января обошёлся «Челси» в 38 миллионов евро. Защитник до сих пор является единственным рождённым в 21 веке футболистом, который смог провести более 100 матчей в чемпионате Франции.