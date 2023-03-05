Клопп прокомментировал рекорд Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о рекорде Мохамеда Салаха по голам в Премьер-лиге.

Египетский нападающий отметился дублем в сегодняшнем матче против «Манчестер Юнайтед» (7:0), доведя количестве забитых за «Ливерпуль» мячей в АПЛ до 129 – клубный рекорд всех времён.

«129 голов – это безумие, – высказывается о достижении Салаха наставник «красных» после матча. – Невероятный показатель. Мохамед – особенный игрок. Мы ценим его сейчас, но в будущем, оглядываясь назад, люди будут восторгаться тем, что стали свидетелями такой великой карьеры», – заявил в интервью Sky Sports Юрген Клопп.