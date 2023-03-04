​Клопп и тен Хаг объединились и выступили с заявлением

В преддверии матча Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» главные тренеры команды – Юрген Клопп и Эрик тен Хаг – объединились. Немец и нидерландец призвали фанатов клубов отказаться от культуры «воспевания трагедий».

Речь идёт о кричалках, в которых фанаты упоминают трагедии с участием клубов – например, авиакатастрофу с футболистами «Манчестер Юнайтед» или давку на стадионе «Хиллсборо», жертвами которой стали фанаты «Ливерпуля».

Матч чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» стартует 5 марта в 19:30 по московскому времени.