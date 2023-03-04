Трент: «Беллингем – один из тех игроков, наблюдая за которыми ты получаешь удовольствие»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сделал комлпимент хавбеку дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему. Напомним, 19-летний полузащитник летом может перебраться на «Энфилд».

«Беллингем – один из тех игроков, наблюдая за которыми ты получаешь удовольствие. У него невероятный потенциал. Считаю его прекрасным футболистом и человеком. Сможет ли он усилить «Ливерпуль»? Определённо», – цитирует Александера-Арнольда Joe.

«Боруссия» Дортмунд летом будет просить за Беллингема 150 миллионов евро. Если «Ливерпуль» заплатит эти деньги, Джуд станет самым дорогим игроком в истории АПЛ.