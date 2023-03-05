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Невилл раскритиковал Фернандеша после поражения от «Ливерпуля» со счётом 0:7

05 Марта 2023 • 23:32 Комментировать (1)
Ливерпуль
7:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о катастрофичном для команды матче на «Энфилде».

«Ливерпуль» забил семь мячей, на что у «красных дьяволов» так и не нашлось ответа.

«Надеюсь, это лишь единичный случай. Очень неприятно. Неприемлемо проигрывать с таким счётом, если выступаешь за «Манчестер Юнайтед». Второй тайм – полный позор, на поле творился бардак, и олицетворением происходящего ужаса был капитан Бруну Фернандеш. Мне не понравилось, как он вёл себя в этой ситуации. Команда просто развалилась на части и потеряла голову, не было никакой дисциплины», – приводит BBC слова Невилла.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Гари Невилл Бруну Фернандеш
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Комментарии (1)
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CHegevarra007
05 Марта 2023 в 23:45
А кто вообще этот Фернандеш? В сборной он практически никто, а в МЮ почему-то решили, что он топ, но он реально никто. Его редкие точные передачи и редкие точные удары перекрываются сотнями передач в никуда и ударами по воробьям. Ну а поведение его вообще мерзота.
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