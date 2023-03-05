Невилл раскритиковал Фернандеша после поражения от «Ливерпуля» со счётом 0:7

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о катастрофичном для команды матче на «Энфилде».

«Ливерпуль» забил семь мячей, на что у «красных дьяволов» так и не нашлось ответа.

«Надеюсь, это лишь единичный случай. Очень неприятно. Неприемлемо проигрывать с таким счётом, если выступаешь за «Манчестер Юнайтед». Второй тайм – полный позор, на поле творился бардак, и олицетворением происходящего ужаса был капитан Бруну Фернандеш. Мне не понравилось, как он вёл себя в этой ситуации. Команда просто развалилась на части и потеряла голову, не было никакой дисциплины», – приводит BBC слова Невилла.