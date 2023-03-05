Рой Кин: «Ливерпуль» сыграл невероятно»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин похвалил «Ливерпуль» после крупной победы на «Энфилде».

Мерсисайдцы обыграли команду Эрика тен Хага со счётом 7:0 в поединке 26-го тура Английской премьер-лиги.

«Никакая логика не работает, когда «Юнайтед» приезжает на «Энфилд». Выступать здесь очень трудно при любых раскладах. Сегодня «Ливерпуль» сыграл невероятно, показав запредельное желание. Это был тот самый «Ливерпуль», к которому все привыкли.

Я никогда не говорил, что «Юнайтед» вернулся – команда играла не так уж уверенно. «Ливерпуль» был беспощаден и даже не думал останавливаться», – заявил в студии Sky экс-полузащитник.