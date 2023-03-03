Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино интересен клубам итальянской Серии А.

31-летний футболист покинет «Ливерпуль» в качестве свободного агента, так как решил не продлевать истекающий в июне контракт. По информации Football Italia, на фоне известий о скором уходе бразильца интерес к нему уже проявили три представителя Серии А – «Ювентус», «Милан» и «Интер».

Роберто Фирмино принял участие в 25 матчах «Ливерпуля» в нынешней кампании, девять раз поразив ворота соперников и четырежды ассистировав товарищам по команде. Трансферная стоимость форварда, согласно оценке Transfermarkt, составляет 28 млн евро.