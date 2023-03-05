Итальянский журналист сравнил Ибрагимовича со звездой Формулы-1

Итальянский журналист Карло Ванцини восхищается Златаном Ибрагимовичем, который, несмотря на крайне преклонный по футбольным меркам возраст, по-прежнему выступает на высшем уровне. Ванцини сравнил Ибрагимовича с испанским гонщиком Формулы-1 Фернандо Алонсо - тому также 41 год, и он также продолжает выступать на высшем уровне, в начавшемся в эти выходные чемпионате мира.

- Фернандо Алонсо на своем Aston Martin - это как Златан Ибрагимович в «Милане», они невероятны, - цитирует слова Ванцини pianetamilan.it.

Несмотря на это, «Милан» проиграл «Фиорентине» в очередном туре итальянского чемпионата.