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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Леау: «Мне не нравится лондонская погода»

28 Февраля 2023 • 22:56 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
04.03 22:45

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал, что думает о столице Англии.

Летом 23-летний футболист мог перебраться в лондонский «Челси», однако руководство «россонери» отказалось продавать свою звезду. Истекающий в 2024 году контракт португальца по-прежнему не продлён, поэтому различные гранды европейского футбола, включая представителей Английской премьер-лиги, до сих пор заинтересованы в покупке.

«Мне нравится Милан, и особенно местные магазины, клубы, еда. Можно ли сказать, что Милан лучше Лондона? Я не знаю, ведь я там не жил. Ясно лишь то, что мне не нравится лондонская погода», – высказался в интервью Kick Game Рафаэл Леау.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Рафаэл Леау
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ФИОРЕНТИНА МИЛАН
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