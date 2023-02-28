Леау: «Мне не нравится лондонская погода»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал, что думает о столице Англии.

Летом 23-летний футболист мог перебраться в лондонский «Челси», однако руководство «россонери» отказалось продавать свою звезду. Истекающий в 2024 году контракт португальца по-прежнему не продлён, поэтому различные гранды европейского футбола, включая представителей Английской премьер-лиги, до сих пор заинтересованы в покупке.

«Мне нравится Милан, и особенно местные магазины, клубы, еда. Можно ли сказать, что Милан лучше Лондона? Я не знаю, ведь я там не жил. Ясно лишь то, что мне не нравится лондонская погода», – высказался в интервью Kick Game Рафаэл Леау.