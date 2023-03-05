​Пиоли рад прогрессу де Кетеларе

В матче двадцать пятого тура итальянского чемпионата Италии «Милан» не сумел справиться на выезде с «Фиорентиной», пропустив два мяча. В составе итальянского гранда на поле с первых минут игры появился Шарль де Кетеларе, который редко получает хорошие оценки с момента своего перехода в «Милан». Но в этот раз его похвалил Стефано Пиоли - наставник клуба.

- Он старался, особенно в первом тайме, делал неплохие вещи, но когда нет поддержки, нападающим трудно пробиться вперед. Сегодня вся команда могла лучше поработать без мяча, в своих движениях, чтобы проходить прессинг, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.