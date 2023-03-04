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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» и «Милан» почтили память Давиде Астори

04 Марта 2023 • 23:59 Комментировать
Фиорентина
1:0
Милан
1 1.40 X 3.85 2 14.00
2-й тайм

Сегодняшний матч Серии А между «Фиорентиной» и «Миланом», который проходит на арене «Артемио Франки» во Флоренции, был приостановлен на 13-й минуте в память о Давиде Астори – воспитанника «Милана» и бывшего капитана «Фиорентины».

Напомним, что Астори ушёл из жизни ровно пять лет назад – 4 марта 2018 года, в номере отеля в одиночестве. Причиной смерти 31-летнего защитника стала брадиаритмия.

Астори выступал за «фиалок» последние три года карьеры, начал футбольный путь в «Милане», восемь лет провёл в «Кальяри» и сыграл один сезон за «Рому». Также выступал и за сборную Италии, периодически попадая в состав команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фиорентина Давиде Астори
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ФИОРЕНТИНА МИЛАН
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