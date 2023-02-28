Леау: «Возможно, я слишком быстр для Серии А»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался о своей игре.

В итальянской прессе активно обсуждается вопрос продления контракта 23-летнего игрока. В подписании португальца заинтересованы многочисленные гранды из различных европейских чемпионатов.

«Легко ли играть в Серии А? Возможно, я просто слишком быстр для этой лиги. Первый год здесь сложился для меня тяжело, а затем у меня начало получаться всё больше и больше, в чём, конечно, помогла скорость. Я хочу показать всему миру, на что способен», – цитирует журналист Альфредо Педулла форварда «россонери», действующее соглашение которого истекает в июне 2024 года.