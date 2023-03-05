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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» оставила не у дел «Милан»

05 Марта 2023 • 00:45 Комментировать (1)
Фиорентина
2:1
Милан
окончен

Два забитых мяча позволили «Фиорентине» отпраздновать достаточно неожиданную победу над набравшим было ход «Миланом».

Первый мяч был забит в самом начале второй половины с пенальти, после чего «Милан», не блестяще проведший и первый тайм, был вынужден открываться. Это привело к пропущенной контратаке и голу Луки Йовича за три минуты до конца игры.

В компенсированное время «Милан» смог забить гол престижа, но н уже не спас ситуацию. Теперь чемпион Италии может готовиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Протокол игры

 
Фиорентина2:1Милан
(1:0) Гонсалес Николас49'  
(2:0) Йович Лука87'  
  90'Эрнандес Тео (2:1)
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМартинес Лукас IIРоша Игор IIБираги Кристиано 74' (Раньери Лука ( 74') Амрабат Софьян 90' (Барак Антонин ( 90') Мандрагора РоландоИконе Жонатан  59'Бонавентура Джакомо 81' (Йович Лука ( 81') Гонсалес Николас  70' 90' (Соттиль Рикардо ( 90') Кабрал Артур  29' 81' (Кастровилли Гаэтано ( 81')
Запасные: Черофолини МикелеМиленкович НиколаСиригу СальватореКуаме КристианБьянко АлессандроДункан АльфредБрекало ЙосипВенути ЛоренцоСапонара Риккардо
Меньян МайкКалюлю Пьер  80'Тиав Малик  12'Томори ФикайоМессиас Жуниор  35' 74' (Салемакерс Алексис ( 74') Эрнандес ТеоБеннасер Исмаэль 66' (Ориги Дивок ( 66') Тонали СандроДе Кетеларе Шарль 83' (Адли Ясин ( 83') Ребич Анте 66' (Ибрагимович Златан ( 66') Жиру Оливье 66' (Бакайоко Тьемуэ ( 66')
Запасные: Балло-Туре ФодеВранкс АстерКьяер СимонДест СерджиньоПобега ТоммазоТатарушану ЧиприанМиранте АнтониоКалабрия ДавидеФлоренци Алессандро
04 марта. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Милан Фиорентина
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Комментарии (1)
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FORZAYOU
05 Марта 2023 в 00:48
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