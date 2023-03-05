«Фиорентина» оставила не у дел «Милан»

Два забитых мяча позволили «Фиорентине» отпраздновать достаточно неожиданную победу над набравшим было ход «Миланом».
Первый мяч был забит в самом начале второй половины с пенальти, после чего «Милан», не блестяще проведший и первый тайм, был вынужден открываться. Это привело к пропущенной контратаке и голу Луки Йовича за три минуты до конца игры.
В компенсированное время «Милан» смог забить гол престижа, но н уже не спас ситуацию. Теперь чемпион Италии может готовиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Протокол игры
|(1:0) Гонсалес Николас49'
|(2:0) Йович Лука87'
|90'Эрнандес Тео (2:1)
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Мартинес Лукас II•Роша Игор II•Бираги Кристиано74' (Раньери Лука (74') •Амрабат Софьян90' (Барак Антонин (90') •Мандрагора Роландо•Иконе Жонатан• 59'Бонавентура Джакомо81' (Йович Лука (81') •Гонсалес Николас 70'90' (Соттиль Рикардо (90') •Кабрал Артур 29'81' (Кастровилли Гаэтано (81')
Меньян Майк•Калюлю Пьер• 80'Тиав Малик• 12'Томори Фикайо•Мессиас Жуниор 35'74' (Салемакерс Алексис (74') •Эрнандес Тео•Беннасер Исмаэль66' (Ориги Дивок (66') •Тонали Сандро•Де Кетеларе Шарль83' (Адли Ясин (83') •Ребич Анте66' (Ибрагимович Златан (66') •Жиру Оливье66' (Бакайоко Тьемуэ (66')
04 марта. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
Бан пользователя