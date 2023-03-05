«Фиорентина» оставила не у дел «Милан»

Два забитых мяча позволили «Фиорентине» отпраздновать достаточно неожиданную победу над набравшим было ход «Миланом».

Первый мяч был забит в самом начале второй половины с пенальти, после чего «Милан», не блестяще проведший и первый тайм, был вынужден открываться. Это привело к пропущенной контратаке и голу Луки Йовича за три минуты до конца игры.

В компенсированное время «Милан» смог забить гол престижа, но н уже не спас ситуацию. Теперь чемпион Италии может готовиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Протокол игры