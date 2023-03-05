Бонавентура: «С «Миланом» всегда нужно быть осторожным»

В матче двадцать пятого тура итальянского чемпионата Италии «Милан» не сумел справиться на выезде с «Фиорентиной», пропустив два мяча. Гол Тео Эрнандеса под самый конец матча уже не мог спасти чемпионов Италии. Бывший игрок «Милана» Джакомо Бонавентура, ныне выступающий за «Фиорентину», прокомментировал итоги матча.

- Мы хорошо сыграли, добились нужного результата. Такие матчи дарят уверенность в себе, что важно для дальнейших встреч. С «Миланом» всегда нужно быть осторожным, я знал, ведь я столько лет играл в этой команде, - цитирует слова Джакомо Бонавентуры pianetamilan.it.