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Чемпионат Италии. Серия А

Бонавентура: «С «Миланом» всегда нужно быть осторожным»

05 Марта 2023 • 06:15 Комментировать
Фиорентина
2:1
Милан
окончен

В матче двадцать пятого тура итальянского чемпионата Италии «Милан» не сумел справиться на выезде с «Фиорентиной», пропустив два мяча. Гол Тео Эрнандеса под самый конец матча уже не мог спасти чемпионов Италии. Бывший игрок «Милана» Джакомо Бонавентура, ныне выступающий за «Фиорентину», прокомментировал итоги матча.

- Мы хорошо сыграли, добились нужного результата. Такие матчи дарят уверенность в себе, что важно для дальнейших встреч. С «Миланом» всегда нужно быть осторожным, я знал, ведь я столько лет играл в этой команде, - цитирует слова Джакомо Бонавентуры pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фиорентина Джакомо Бонавентура
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