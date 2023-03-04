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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

04 Марта 2023 • 22:15 Комментировать
Фиорентина
0:0
Милан
1 2.60 X 2.45 2 3.85
перерыв

В рамках 25-го тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» принимает «Милан».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Фиорентина0:0Милан
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМартинес Лукас IIРоша Игор IIБираги КристианоАмрабат СофьянМандрагора РоландоИконе ЖонатанБонавентура ДжакомоГонсалес НиколасКабрал Артур  29'
Запасные: Черофолини МикелеРаньери ЛукаМиленкович НиколаСиригу СальватореКуаме КристианСоттиль РикардоЙович ЛукаБьянко АлессандроДункан АльфредБрекало ЙосипБарак АнтонинКастровилли ГаэтаноВенути ЛоренцоСапонара Риккардо
Меньян МайкКалюлю ПьерТиав Малик  12'Томори ФикайоМессиас Жуниор  35'Эрнандес ТеоБеннасер ИсмаэльТонали СандроДе Кетеларе ШарльРебич АнтеЖиру Оливье
Запасные: Бакайоко ТьемуэБалло-Туре ФодеВранкс АстерКьяер СимонДест СерджиньоПобега ТоммазоАдли ЯсинТатарушану ЧиприанСалемакерс АлексисИбрагимович ЗлатанОриги ДивокМиранте АнтониоКалабрия ДавидеФлоренци Алессандро
04 марта. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фиорентина
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ФИОРЕНТИНА МИЛАН
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2
1
1.98 3.05 4.80
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Окончен
Аталанта Аталанта
Удинезе Удинезе
0
0
1.74 4.10 4.50
Видео
Перерыв
Фиорентина Фиорентина
Милан Милан
0
0
2.65 3.50 2.65
Видео
05.03.23 в 14:30
Специя Специя
Верона Верона
3.15 2.80 2.80
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Сампдория Сампдория
Салернитана Салернитана
2.07 3.40 3.85
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Интер Милан Интер Милан
Лечче Лечче
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