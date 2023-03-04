«Фиорентина» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 25-го тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» принимает «Милан».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Фиорентина - Милан
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Протокол игры
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Мартинес Лукас II•Роша Игор II•Бираги Кристиано•Амрабат Софьян•Мандрагора Роландо•Иконе Жонатан•Бонавентура Джакомо•Гонсалес Николас•Кабрал Артур 29'
Меньян Майк•Калюлю Пьер•Тиав Малик• 12'Томори Фикайо•Мессиас Жуниор• 35'Эрнандес Тео•Беннасер Исмаэль•Тонали Сандро•Де Кетеларе Шарль•Ребич Анте•Жиру Оливье
04 марта. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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