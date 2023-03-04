Монтелла: «Леау должен показывать свои качества в важных матчах»

Бывший наставник «Милана» Винченцо Монтелла высказался по поводу ответного матча клуба в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». В первой игре подопечные Стефано Пиоли победили с минимальным преимуществом. Монтелла надеется, что в ответной игре команде помогут таланты Рафаэла Леау.

- Леау? Чтобы стать нападающим мирового уровня, ему нужно показывать себя в важных матчах. Таких, каким будет предстоящий поединок против «Тоттенхэма», - считает Монтелла, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

В настоящий момент «Милан» сражается с «Фиорентиной» в чемпионате Италии, следить за событиями игры можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.