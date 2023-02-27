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Чемпионат Италии. Серия А

Футбольный директор «Милана» Массара: «Мы работаем над новыми контрактами с Жиру и Леау»

27 Февраля 2023 • 13:06 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
04.03 22:45

Футбольный директор «Милана» Фредерик Массара рассказал о ходе переговоров по новым контрактам с нападающими Оливье Жиру и Рафаэлем Леау. Напомним, у обоих футболистов заканчиваются контракты в конце следующего сезона.

«Мы работаем над новыми контрактами с Жиру и Леау. Переговоры идут. Мы хотим, чтобы оба футболиста остались в команде», – цитирует Массару журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Рафаэл Леау отметился 8 голами и 6 голевыми передачами в итальянской Серии А. Что касается Жиру, на счету 36-летнего француза 7 голов и 4 результативных паса в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру Фредерик Массара Рафаэл Леау
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