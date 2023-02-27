Футбольный директор «Милана» Массара: «Мы работаем над новыми контрактами с Жиру и Леау»

Футбольный директор «Милана» Фредерик Массара рассказал о ходе переговоров по новым контрактам с нападающими Оливье Жиру и Рафаэлем Леау. Напомним, у обоих футболистов заканчиваются контракты в конце следующего сезона.

«Мы работаем над новыми контрактами с Жиру и Леау. Переговоры идут. Мы хотим, чтобы оба футболиста остались в команде», – цитирует Массару журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Рафаэл Леау отметился 8 голами и 6 голевыми передачами в итальянской Серии А. Что касается Жиру, на счету 36-летнего француза 7 голов и 4 результативных паса в чемпионате Италии.