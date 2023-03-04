Монтелла оценил шансы «Милана»

Бывший наставник «Милана» Винченцо Монтелла оценил шансы команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов после того, как в первом матче «Милан» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в Лондоне уже в среду.

- Шансы? 50 на 50. «Милан» должен преуспевать в Европе, это прописала сама история клуба, но есть много неопытных игроков. Для «Милана» очень важно возвращение Ибрагимовича, - считает Монтелла, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

В настоящий момент «Милан» сражается с «Фиорентиной» в чемпионате Италии, следить за событиями игры можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.