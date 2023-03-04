Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» объявил состав на игру с «Фиорентиной»

04 Марта 2023 • 22:00 Комментировать
Фиорентина
0:0
Милан
1 2.60 X 2.45 2 3.85
перерыв

В матче двадцать пятого тура итальянского чемпионата Серии А действующему чемпиону, «Милану», предстоит сразиться на выезде с «Фиорентиной». Накануне игры наставник «Милана» Стефано Пиоли представил стартовый состав своей команды, которой в среду предстоит сыграть в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма»:

«Милан»: Меньян, Калюлю, Тшау, Томори, Мессиас, Беннасер. Тонали, Эрнандес, де Кетеларе, Ребич, Жиру.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата между «Фиорентины» и «Милана» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Фиорентина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФИОРЕНТИНА МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Монца Монца
Эмполи Эмполи
2
1
1.98 3.05 4.80
Видео
Окончен
Аталанта Аталанта
Удинезе Удинезе
0
0
1.74 4.10 4.50
Видео
Перерыв
Фиорентина Фиорентина
Милан Милан
0
0
2.65 3.50 2.65
Видео
05.03.23 в 14:30
Специя Специя
Верона Верона
3.15 2.80 2.80
Видео
05.03.23 в 17:00
Сампдория Сампдория
Салернитана Салернитана
2.07 3.40 3.85
Видео
05.03.23 в 20:00
Интер Милан Интер Милан
Лечче Лечче
1.36 5.00 9.60
Видео
05.03.23 в 22:45
Рома Рома
Ювентус Ювентус
2.37 3.20 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Марта
23:26 · Италия. Серия А
Монтелла: «Леау должен показывать свои качества в важных матчах»
23:15 · Италия. Серия А
Монтелла оценил шансы «Милана»
22:15 · Италия. Серия А
«Фиорентина» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:00 · Италия. Серия А
«Милан» объявил состав на игру с «Фиорентиной»
21:59 · Италия. Серия А
«Аталанта» и «Удинезе» сыграли без особых моментов и голов
20:05 · Италия. Серия А
Бывший футболист римского «Лацио» нашёл себе пристанище в Латвии
19:00 · Италия. Серия А
«Монца» продлила серию неудач «Эмполи»
18:39 · Италия. Серия А
Булыкин не верит, что Миранчук может быть признан лучшим игроком февраля в Серии А
16:36 · Италия. Серия Б
​В «Венеции» высказались о будущем Черышева
16:25 · Италия. Серия А
​Дисквалификацию Моуринью приостановили перед матчем с «Ювентусом» 3
15:12 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Миранчук ни в чём не уступает Осимхену, Кварацхелии и ди Марии» 1
14:59 · Италия. Серия А
​Сарри: «Если вы предпочитаете блондинок, вряд ли вы назовёте хорошенькую брюнетку уродливой»
14:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов продлить контракт с ди Марией 1
13:33 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Лацио»: «Миранчук ещё не заслужил получить награду лучшего игрока Серии А»
13:12 · Италия. Серия А
Экс-форвард «Реала» Йович назвал своего главного кумира
Все новости
Рекомендуем