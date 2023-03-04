«Милан» объявил состав на игру с «Фиорентиной»

В матче двадцать пятого тура итальянского чемпионата Серии А действующему чемпиону, «Милану», предстоит сразиться на выезде с «Фиорентиной». Накануне игры наставник «Милана» Стефано Пиоли представил стартовый состав своей команды, которой в среду предстоит сыграть в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма»:

«Милан»: Меньян, Калюлю, Тшау, Томори, Мессиас, Беннасер. Тонали, Эрнандес, де Кетеларе, Ребич, Жиру.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата между «Фиорентины» и «Милана» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.