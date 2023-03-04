Фиорентина - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн

После осечки «Наполи» в стартовом матче 25-го тура Серии А «Милан» может сократить отставание от лидера до 15 очков, для этого нужно обыграть на выезде «Фиорентину». «Фиалки» неважно выглядят и лишь на прошлой неделе оборвали серию неудач, разгромив аутсайдеров из «Вероны». «Милан» же набрал хороший ход после ряда провальных матчей и готов победить в четвертый раз кряду.

В 22:45 стартует показ игры на «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 3», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.