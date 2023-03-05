Итальяно: «Мало ошибок, много смысла»

В матче двадцать пятого тура итальянского чемпионата Италии «Милан» не сумел справиться на выезде с «Фиорентиной», пропустив два мяча. Гол Тео Эрнандеса под самый конец матча уже не мог спасти чемпионов Италии. Итоги игры прокомментировал Винченцо Итальяно - наставник «Фиорентины».

- Прежде всего, поздравления всем. Все были на уровне. Очень эффективно. Мало ошибок и много смысла в игре. Мы хотели развить прошлый успех и нам удалось это оптимальным образом. Рад, что забил вышедший на замену Йович, это показывает, как он мотивирован, - цитирует слова Итальяно pianetamilan.it.