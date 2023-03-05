Пиоли: «Плохой первый тайм»

В матче двадцать пятого тура итальянского чемпионата Италии «Милан» не сумел справиться на выезде с «Фиорентиной», пропустив два мяча. Гол Тео Эрнандеса под самый конец матча уже не мог возродить интригу - слишком мало времени оставалось. Наставник команды Стефано Пиоли прокомментировал результат прошедшей игры.

- «Фиорентина» сыграла энергичнее нас, особенно в первлм тайме. Мы не выигрывали дуэли, во втором тайме смогли прибавить, можно было сыграть вничью. Но в итоге неудачный первый тайм наказал нас. Могли сыграть лучше, - цитирует слова наставника «Милана» pianetamilan.it.