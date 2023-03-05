Ибрагимович сыграл свой 123-й матч за «Милан» - и это его новый личный рекорд

В матче двадцать пятого тура итальянского чемпионата Италии «Милан» не сумел справиться на выезде с «Фиорентиной», пропустив два мяча. Команде Пиоли не помогло и появление на поле Златана Ибрагимовича, но зато шведский футболист обновил свой рекорд. Он провел 123-й матч за «Милан» в рамках национальных чемпионатов, и превзошел свое предыдущее достижение верности - 122 матча за «ПСЖ».

Правда, если в общей сложности за «ПСЖ» у него 180 матчей, с учетом всех турниров, то за «Милан» пока что только 161, в силу того, что в последние годы «Милан» не так и часто участвовал в европейских турнирах.