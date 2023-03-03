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Чемпионат Италии. Серия А

Беннасер приступил к тренировкам - возвращение уже не за горами

03 Марта 2023 • 08:11 Комментировать
Фиорентина
...
Милан
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04.03 22:45

Алжирский защитник Исмаэль Беннасер, выбывший из строя в январе, готов вернуться в состав «Милана», он восстановился от последствий травмы и приступил к тренировкам по общей программе. Об этом Беннасер написал лично в социальных сетях. «Вернулся, я как никогда мотивирован», сообщил алжирский футболист.

Скорее всего, уже в ближайших матчах мы вновь увидим в деле 25-летнего защитника, одного из ключевых игроков нынешнего «Милана». И будет это, вероятнее всего, через пять дней, в ответом матче с «Тоттенхэмом» в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что в первой игре «Милан» без Беннасера выиграл со счетом 1:0. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер
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ФИОРЕНТИНА МИЛАН
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