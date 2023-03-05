«Милан» хочет Лофтус-Чика

Итальянский «Милан» готовится к усилениям, летом предстоит обновлять состав, и одним из желаемых приобретений может стать английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик. Для этого, как сообщает издание Calciomercato, «Милану» придется выплатить за него лондонскому «Челси» 25 миллионов фунтов стерлингов - чуть меньше, чем в прошлом году за Шарля де Кетеларе, но и футболисту все-таки лет побольше, 27.

Лофтус-Чик является воспитанником лондонского «Челси», но регулярно сдается в аренду - то в «Кристал Пэлас», то в «Фулхэм». Эпизодическими можно назвать и его выступления в составе сборной Англии - десять матчей в период 2017-2018 годов.