Ибрагимович — о контракте Леау: «Я снизил ради него зарплату, он хочет ещё и мой дом?»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пошутил на тему переговоров итальянского клуба с португальцем Рафаэлом Леау о продлении контракта.

«Я снизил ради него зарплату, я играю бесплатно. Он хочет ещё и мой дом?» — цитирует Ибрагимовича Fanpage.

Напомним, что действующее соглашение вингера с «россонери» рассчитано до лета 2024 года. Цвета «Милана» игрок сборной Португалии защищает с 2019 года, ранее он выступал за «Лилль» и «Спортинг».

В текущем сезоне 23-летний Леау провёл 32 матча, забил девять голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 85 миллионов евро.