Жиру: «Я хочу остаться в «Милане»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру заявил о своём намерении продлить контракт с итальянским клубом. Действующее соглашение 36-летнего француза с «россонери» рассчитано до лета нынешнего года.

«Я хочу остаться в «Милане». Надеюсь, мы придём к соглашению. У нас идут переговоры по новому контракту, и я чувствую, что они закончатся успешно», — приводит слова Жиру DAZN.

Напомним, что опытный нападающий защищает цвета «Милана» с лета 2021 года. Ранее он выступал за лондонские «Арсенал» и «Челси».

В текущем сезоне Жиру провёл в составе «красно-чёрных» 30 матчей, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.