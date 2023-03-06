Томори рассказал о разнице английского и итальянского футбола

Защитник «Милана» Фикайо Томори рассказал о разнице между итальянским и английским футболом.

«В Англии можно играть инстинктивно. В Италии от такого подхода приходится отказываться, поскольку нужно как можно больше знать, что ты делаешь, как играет команда, куда надо продвинуть мяч», — приводит слова англичанина официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Фикайо является воспитанником лондонского «Челси», также выступав в Англии за такие клубы, как «Брайтон», «Халл Сити» и «Дерби». За «Милан» Томори играет с 2021 года, выиграв в футболке «россонери» золото итальянской Серии А.