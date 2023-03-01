Лотар Маттеус: «В финале Лиги чемпионов 1999 года мы были намного лучше «МЮ»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус вспомнил о поражении в финале Лиги чемпионов 1999 года от «Манчестер Юнайтед». Напомним, «красная машина» вела в счёте 1:0 на «Камп Ноу», но затем манкунианцы в концовке встречи забили два гола с углового и выиграли трофей.

«Самый горький момент в карьере? Финал Лиги чемпионов 1999 года. Без сомнений. В тот вечер мы были намного лучше «Манчестер Юнайтед». Это поражение было очень болезненным», – цитирует Маттеуса Four Four Two.

Маттеус за свою карьеру так и не выиграл Лигу чемпионов. Немец повесил бутсы на гвоздь в 2000 году в составе американского «Нью-Йорк Метро Старз».