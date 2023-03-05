Тен Хаг высказался о Каземиро

Полузащитник Каземиро вносит серьёзный вклад в прогресс «Манчестер Юнайтед». О бразильце высказался главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Каземиро не удивил меня, абсолютно нет. Я знал, каким великолепным игроком он был. Посмотрите, сколько трофеев он выиграл. Как и Варан, он пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Это не случайность», - сказал тен Хаг, чьи слова приводит портал Goal.

«Каземиро – лидер, очень важный игрок для нас. Для нас важны не только его игровые качества, но и менталитет. Мы счастливы, что смогли его подписать», - добавил нидерландский специалист.