Бывший чемпион Англии рассказал о том, как Роналду спас его свидание с мисс Калифорнии

Дэнни Симпсон, 36-летний защитник, начинал свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» - как раз тогда, когда там в первый раз играл Криштиану Роналду. Карьера Симпсона сложилась не так удачно, как у Роналду, но он смог еще раз стать чемпионом страны вне «МЮ» - в составе «Лестера» в 2016 году.

Летом того же года, 2016, «Лестер» в качестве чемпиона Англии отправился в американское турне. И там Симпсон решил пригласить на ужин «мисс Калифорнии». Свидание проходило не очень удачно, грозя обернуться катастрофой, но совершенно неожиданное появление Роналду, выступавшего тогда за «Реал», спасло ситуацию.

- Свидание протекало не очень удачно, я в спешке подготовился к нему, чего делать не следует. И в какой-то момент вдруг почувствовал, как кто-то подошел сзади и хлопнул меня по спине - «привет, Симмо». Я обернулся и увидел Роналду. Мы с ним обнялись - прямо на ее глазах. Это произвело впечатление. «Откуда ты знаешь Роналду», спросила она. И я, как ни в чем не бывало, ответил ей - «да мы играли вместе». И, вы не поверите, но в тот момент она совершенно изменилась и начала смотреть на меня совсем другими глазами. И это только из-за приветствия Роналду, - цитирует слова игрока подкаст Under the Cosh.