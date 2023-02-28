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Забитцер хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед»

28 Февраля 2023 • 16:47 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.03 20:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер хотел бы остаться в своём нынешнем клубе, за который выступает на правах аренды. Напомним, права на австрийца до сих пор принадлежат мюнхенской «Баварии».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Забитцеру очень нравится играть за «Манчестер Юнайтед». У игрока также прекрасные отношения с главным тренером Эриком тен Хагом. Ранее сообщалось, что «Бавария» будет не против отпустить Забитцера, особенно на фоне того, что летом в команду на правах свободного агента придёт Конрад Лаймер из «РБ Лейпцига».

Ранее агент Забитцера также подтвердил, что игроку очень нравится в «Манчестер Юнайтед», а его стиль игры отлично подходит для Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер
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ШТУТГАРТ БАВАРИЯ
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