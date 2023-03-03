«Ливерпуль» не будет искать замену Фирмино

«Ливерпуль» не планирует подписывать прямого сменщика для Роберто Фирмино.

Бразильский нападающий покинет клуб летом в качестве свободного агента, о чём стало известно сегодня. По данным Liverpool Echo, руководство мерсисайдцев считает, что линия атаки укомплектована и без Фирмино, поэтому летом основные усилия будут сосредоточены на укреплении средней линии. Юрген Клопп ожидает прихода сразу нескольких высококачественных полузащитников в межсезонье.

Роберто Фирмино защищает цвета «Ливерпуля» с 2015 года. В текущем сезоне он отметился девятью голами и четырьмя ассистами в 25 матчах.