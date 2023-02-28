Источник: «Реал» хотел сохранить Каземиро, но игрок решил перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Реал» планировал сохранить бразильского полузащитника Каземиро минувшим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, несмотря на желание испанского клуба, когда позвонил «Манчестер Юнайтед», хавбек решил согласиться на это приглашение и форсировать свой уход из «Реала». Отмечается, что Каземиро не был близок к переходу в какую-либо другую команду, кроме манкунианцев.

Напомним, Каземиро защищал цвета «Реала» с 2013 по 2022 год. Вместе со «сливочными» бразилец пять раз выигрывал Лигу чемпионов и трижды становился чемпионом Испании.

В текущем сезоне 31-летний полузащитник провёл за «Манчестер Юнайтед» 33 матча, забил пять голов и отдал пять результативных передач.